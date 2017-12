Arrestaties om diefstal kerstversiering

Ⓒ Hollandse Hoogte

BEMMEL - De politie heeft twee aanhoudingen verricht voor de diefstal van kerstversieringen in Bemmel. Een groot deel van de spullen is teruggevonden en wordt maandag nog teruggebracht bij de eigenaren in de Gelderse plaats, waar dieven het gemunt hadden op ogenschijnlijk doodnormale kerstversieringen.