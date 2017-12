Brandweer herdenkt dramatische cellenbrand

1 / 3 1 / 3 De begrafenis van de omgekomen brandweermannen. Ⓒ Foto Brandweer Haaglanden

Den Haag - Precies dertig jaar geleden was een diepzwarte kerst voor de Brandweer Haaglanden. Een enorme vlammenzee in het cellencomplex van het hoofdbureau van de politie in Den Haag kostte het leven aan twee arrestanten en twee brandweermannen, Fred de la Haye en René de Ruiter.