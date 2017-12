Negentien mensen onwel in restaurant

Zowel medewerkers als gasten kregen rond 13.30 uur verschillende klachten, die varieerden van hoofdpijn tot misselijkheid. Iedereen die naar het ziekenhuis werd vervoerd, was bij kennis. Dat er zoveel mensen onwel worden, gebeurt niet vaak, vertelt de brandweer. „Het is zeker niet een alledaags incident”, besluit een woordvoerder.

De brandweer heeft metingen gedaan en daaruit bleek een hoge hoeveelheid van koolstofmonoxide in de lucht. Een houtkooloven bleek de boosdoener. „Die blijft vanavond uit”, aldus manager Stein. „Het was wel even schrikken. Maar we zijn inmiddels weer open en druk bezig met het kerstmaal. Of we het redden? Zeker. Gelukkig beginnen de meeste reserveringen vanaf zes uur.”

Inmiddels zitten de eerste gasten weer in het restaurant, vertelt Stein. Die zijn niet meer bang of geschrokken. „De brandweer geeft het niet voor niets vrij. We gaan er een mooie kerstavond van maken.”