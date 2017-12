’Topman Coolblue mishandeld bij overval’

Zwart is in het ziekenhuis geholpen aan zijn verwondingen. Volgens de politie is de 41-jarige Rotterdammer „behoorlijk op zijn hoofd geslagen” en was hij even buiten bewustzijn. Ook iemand die hem te hulp schoot kreeg klappen, zo meldt de regionale omroep.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een andere verdachte is gevlucht.