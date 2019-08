Radeloos na domme pech

Peter van Velthuizen is niet voor één gat te vangen. Hij wil niet tot maandag wachten op hulp en haalt daarom zelf zijn sleutels maar uit een ondergrondse vuilcontainer langs de A50. Ⓒ Kuit fotografie

SON - Je autosleutels verliezen en uren in de kou staan: het overkwam Peter van Velthuizen (66) uit het Gelderse Groessen. Omdat hulp uitbleef, nam hij het heft in eigen handen en klom hij met een ladder in een ondergrondse container. „Als de instanties niet willen helpen, dan klim ik er zelf wel in.”