Topless activiste wil ’Jezus’ kidnappen

De activiste van de feministische groepering Femen scandeerde „God is een vrouw” terwijl ze naar de kerststal rende. Die slogan was ook op haar ontblote rug geverfd, zag een fotograaf van Reuters. Een agent kon de ’ontvoering’ van Jezus voorkomen. Dat gebeurde ongeveer twee uur voordat paus Franciscus zijn kerstboodschap uitsprak. De vrouw is opgepakt.

De website van Femen noemde de activiste een ’sextremist’ die wilde protesteren tegen het beleid van de Rooms-Katholieke Kerk met betrekking tot onder meer abortus en voorbehoedsmiddelen. De protestorganisatie eist dat de vrouw onmiddellijk wordt vrijgelaten.