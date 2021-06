Technisch probleem met vliegtuig Kamala Harris

„Ik ben in orde. Ik ben in orde”, vertelde Harris aan verslaggevers, terwijl ze een duim omhoog stak nadat ze het vliegtuig had verlaten toen het terugkeerde naar Joint Base Andrews in de buitenwijken van Washington. „We hebben allemaal gebeden, maar het gaat goed.”

De vicepresident stapte over op een ander vliegtuig, en ze arriveerde zondagavond veilig in Guatemala. Haar woordvoerster Symone Sanders zei dat er geen grote vertragingen in haar reisschema werden verwacht.

De bemanning „merkte op dat het landingsgestel niet naar behoren opklapte, wat tot verdere mechanische problemen zou kunnen leiden. Hoewel er geen direct veiligheidsprobleem was, keerden ze uit voorzorg terug naar Joint Base Andrews”, zei de woordvoerster.

Een journalist aan boord hoorde „een ongewoon geluid” van het landingsgestel toen het vliegtuig, ook wel bekend als Air Force Two, opsteeg, maar zei dat de landing „volledig normaal” was.