13 meter lange vinvis aangespoeld bij Westkapelle

Het Belgische persbureau Belga meldde zaterdag al dat er naar het karkas van de vinvis werd gezocht. Het dode dier zou een gevaar vormen voor schepen omdat die ermee in aanvaring konden komen. Maar door het slechte weer werd een zoekactie vrijdag gestaakt. Deze werd op zaterdag hervat maar in de avond weer beëindigd. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) hield er al rekening mee dat het karkas óf gezonken was óf af was gedreven richting de Nederlandse kust. Het is niet bekend waaraan het dier was overleden.

Volgens Omroep Zeeland blijft het kadaver er tot maandag liggen. Deelnemers van een wandelmarathon op het strand zullen de vinvis kunnen zien liggen én ruiken, aldus de omroep.