’Seksuele berichten van verschillende vrouwen’

Lieve Sabine,

Ik ben in shock en wel om het volgende: vorige week moest ik voor mijn schoonmoeder iets in de mail opzoeken op hun computer. Zij is er namelijk helemaal niet in thuis en zit dan ook nooit achter de pc. Dat doet mijn schoonvader altijd. Terwijl ik in de mail bezig was, viel mijn oog op een paar bijzondere berichten. Mijn nieuwsgierigheid won het van mijn fatsoen en ik opende er een aantal. Ik schrok me rot want het waren enorm seksueel getinte berichten van verschilende vrouwen. En ze waren ook nog eens direct aan hem gericht. Ik durf het niet goed aan mijn man te vertellen want die gaat het echt niet leuk vinden dat zijn vader dit soort mailwisselingen heeft. Zijn ouders vieren over twee jaar hun vijftigste huwelijksfeest! Ik weet even echt niet wat ik moet doen...

Sabine: „Daar zou ik ook wel van in shock zijn! Maar het is natuurlijk niet aan jou of aan je echtgenoot om je hier mee te bemoeien. Misschien zou je een keer het gesprek met je schoonvader kunnen aangaan maar dat ligt wel aan het soort relatie dat jullie hebben. Zijn jullie heel close? Maar als je er niet zeker over bent wat te doen dan zou ik echt niets zeggen. Dit is echt iets wat jouw schoonouders zelf moeten oplossen. Het zijn jouw zaken niet en ik zou proberen het achter me te laten.”

Heb jij ook een vraag aan VROUW-collega Sabine? Stel die dan hier anoniem.