Organisatie GP Zandvoort ’volle bak door’ ondanks corona

Robert van Overdijk, circuitdirecteur. „We laten ons op de hoogte houden door de overheid.” Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

AMSTERDAM - In grote delen van westelijk Europa wordt het ene na het andere evenement afgeblazen uit angst voor het coronavirus, maar in Nederland is het aantal drukbezochte festijnen waar een streep door gaat op de vingers van één hand te tellen.