Gökmen T. steekt middelvinger op naar rechtbank

T. werd ondervraagd nadat de rechtbank de gebeurtenissen op de dag van de tramaanslag vorig jaar had doorlopen en ook had geput uit verklaringen van onder meer familieleden over T. Hij weigerde stelselmatig antwoord te geven op de vragen die de rechtbankvoorzitter hem stelde.

Utrechter T. (38) heeft bekend dat hij op 18 maart vorig jaar het vuur opende op omstanders in en bij een tram op het 24 Oktoberplein. Er vielen vier doden en meerdere gewonden. Het Openbaar Ministerie vervolgt de Utrechter voor meervoudige moord of doodslag, pogingen daartoe en bedreigingen van meerdere personen, alles met een terroristisch oogmerk.

Reconstructie

T. schoot gericht meerdere passagiers in de tram in Utrecht van dichtbij neer. Dat blijkt uit een videoreconstructie die maandag in de rechtszaal werd getoond.

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

De animatie is door de politie opgesteld op basis van ooggetuigenverslagen en beelden van de acht camera’s in de tram. Te zien is hoe T. passagiers op nog geen meter afstand neerschiet. Als hij zijn wapen herlaadt, vluchten passagiers door een ingetrapt raam naar buiten. Hij schiet gericht op hoofden en bovenlichamen, blijkt uit de beelden, terwijl hij rustig door het gangpad loopt.

In het tramstel zaten zeventien personen. Bij het tonen van de beelden was het in de rechtszaal muisstil. T. zelf keek tijdens de reconstructie strak voor zich uit, zonder acht te slaan op de beelden.

Wapen haperde meerdere keren

Volgens getuigen riep T. bij het schieten ’Allah akbar’. Op de beelden is te zien dat de schutter tot twee keer toe zijn pistool herlaadt. Volgens meerdere getuigen haperde het wapen in de tram enkele keren. Tijdens dat herladen vluchten passagiers aan de voorzijde van de tram door een ingeslagen raam.

Een van de overlevenden heeft gezegd dat hij kort overwoog de schutter te overmeesteren op het moment dat het wapen weigerde, maar hij zag er van af omdat hij bang was dat T. een bom onder zijn kleding had. „Had ik hem toch maar overmeesterd”, zei de getuige later tegen de politie. De vrouw die hij probeerde te redden, overleed ter plaatse.

Verdachte grijnst en geeft kusmondjes richting OvJ’s

De rechtbanktekenaar heeft zicht op het gezicht van Gökmen T. en ziet hem kusmondjes geven richting de officieren van justitie, en zijn tanden bloot grijnzen.

De rechtbank denkt maandag ook nog toe te komen aan de bespreking van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en een begin te maken met slachtofferverklaringen. Ook de hele dinsdag is uitgetrokken voor nabestaanden en slachtoffers. Donderdag komt het OM met een strafeis en vrijdag volgen het pleidooi en reacties. De uitspraak is voorzien op 20 maart.

T. heeft tijdens een niet-inhoudelijke zitting gezegd dat hij de rechtbank niet erkent. Ook weigerde hij een advocaat. Hij wilde zichzelf verdedigen maar de rechtbank wees dat verzoek in december af, omdat T. niet behoorlijk in staat zou zijn om te begrijpen wat er gebeurt in de rechtszaal. Volgens psychiatrisch deskundigen is T. verminderd toerekeningsvatbaar. Hij lijdt aan persoonlijkheidsstoornissen en is zwakbegaafd. Advocaat André Seebregts is aangewezen als zijn advocaat.