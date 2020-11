’Cancel’-rel op prestigieus Eton na ontslag leraar

De directeur van de school zou een ’woke’ revolutie zijn gestart, waarin onwelgevallige meningen worden weggewerkt of gecensureerd, stellen critici.

Directeur Simon Henderson van Eton, eerder in het Britse parlement. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

Het begon allemaal bij een les van leraar Will Knowland. Die wilde op de school – goed voor 42,500 pond pér leerjaar, en met oud-pupillen als prins William, prins Harry en Boris Johnson – tijdens een les ageren tegen radicaal feminisme. Die les werd geplaatst op het persoonlijke Youtube-account van de leraar, maar werd nooit, zoals Knowland wilde, lesmateriaal.

Volgens Eton heeft de school zes keer gevraagd aan Knowland om de video op zijn persoonlijke account te verwijderen. Hij weigerde, en werd ontslagen.

Woke

Critici spreken van censuur. Directeur Simon Henderson, ofwel ’Trendy Hendy’, is bezig met een revolutie en wil niet langer ’een pilaar van gedateerde, sociale en mannelijke elite’ zijn, zo klinkt het. Niet iedereen is daar blij mee. Het personeel spreekt van een kil en onvrij klimaat, stelden bronnen eerder tegen The Daily Telegraph. „Heel veel leraren zijn er klaar mee.” Er wordt gesproken over ’een agressieve woke-agenda’.

In de les legde Knowland uit dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Mannen hebben bepaalde eigenschappen, zoals kracht en moed, die ze een natuurlijk voordeel oplevert tegenover vrouwen, zo claimde de leraar in de les ’The Patriarchy Paradox’.

Zijn les moest kritisch denken stimuleren, opperde Knowland. Maar Henderson ’vond dat sommige ideeën, zoals het feit dat mannen en vrouwen psychologisch van elkaar verschillen, te gevaarlijk waren voor de jongens om aan te horen’, schreef de leraar in een brief aan de Etongemeenschap. Daar is inmiddels een heus debat ontstaan over onderwijsvrijheid en vrijheid van expressie. Een petitie tegen het ontslag van de leraar is al duizend keer ondertekend.

Lord Waldegrave

Het ontslag van leraar Knowland is echter zeker geen ’kwestie van vrijheid van meningsuiting’, stelt de school. De voorzitter van de raad van bestuur, Lord Waldegrave, laat aan de Daily Mail weten dat Eton het debat nooit zal cancellen.

Volgens hem druisen de video’s van de leraar in tegen wetten voor gelijkwaardigheid, en zouden ze ook problemen met onderwijswetgeving opleveren.

Lord Waldegrave (rechts) op archiefbeeld samen met koningin Elizabeth II. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

„Eton is, nu en in het verleden, een school die trots is op het stimuleren van open-minded, onafhankelijk kritisch denken”, stelt Lord Waldegrave, een Britse oud-minister. „Jongens worden geleerd om discussies te hebben. Maar iedereen weet dat zulke vrijheid nooit oneindig kan zijn.”