’Schapen in Luttenberg aangevallen door wolf’

Kleine Toereers had zaterdag een dood schaap zien liggen. Hij raakte niet in paniek. Toen een buurman zondag meldde dat de schapen waren uitgebroken, viel het kwartje. „Vier gewonde schapen, met opnieuw wonden aan de hals en aan de billen, net als zaterdag”, zegt Kleine Toereers tegen RTV Oost.

Opnieuw overleefde één schaap het niet. „En de beesten waren helemaal van slag. Normaal lopen ze zo achter me aan, nu ben ik uren bezig geweest om ze weer bij elkaar te drijven”, zegt de boer.

Wolf aannemelijk

Kleine Toereers hoorde van Staatsbosbeheer dat het ’voor 95 procent zeker’ om een wolf gaat. „Die hals- en kopbeten zijn typisch voor een wolf. Dat zeggen de kenners. Wolven eten namelijk geen ingewanden, alleen vlees.”

Aan De Telegraaf laat Staatsbosbeheer weten: „Er is het vermoeden dat er inderdaad schapen zijn gedood door een wolf, maar dat wordt nader onderzocht. Het is nog niet 100% zeker dat het door een wolf is gedaan.”

Kleine Toereers vreest dat een derde schaap, nu nog gewond, het niet zal overleven.