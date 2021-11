Verplichte quarantaine Spaans stel primeur voor Haren

Beatrixoord is een besloten locatie van het UMCG in Groningen. De locatie heeft sinds februari dit jaar maximaal vijf bedden beschikbaar voor personen die mogelijk besmet zijn geraakt met corona en niet vrijwillig in quarantaine willen gaan of blijven. De speciale kleinschalige Covidlocatie is aangewezen door de overheid als de enige plek in Nederland waar in uitzonderlijke gevallen mensen gedwongen kunnen worden opgenomen om in quarantaine te gaan. De locatie kent beveiligers en cameratoezicht. In reguliere tijden was het gebouw al een locatie waar mensen met tbc soms verplicht worden opgevangen. Ook mensen met een GGZ-achtergrond kunnen in Beatrixoord komen.

Filmpjes

Zegsman Lex Kloosterman van het UMCG in Groningen licht de uitzonderlijke situatie toe: „Deze twee personen zijn de eerste die zijn opgenomen rondom corona. Dat was tot dusverre nog niet gebeurd.” Het stel heeft zelf filmpjes geplaatst vanuit de Harener locatie, dus het is daarmee deze keer geen geheim meer wie er zitten. Kloosterman: „Het UMCG bepaalt niet wie er komen, we voeren uit in ons revalidatiecentrum.”

Nadat eerder dit jaar bekend werd dat de mogelijkheid tot gedwongen opvang in de provincie Groningen was ingericht, kreeg het ziekenhuis ook honderden negatieve tot regelrechte dreigende reacties, waarbij de grote woorden en vergelijkingen met de oorlog en Hitler niet werden geschuwd. Kloosterman: „Mensen belden op… ’Jullie sluiten mensen op’, werd gezegd.”

Het ziekenhuis in Groningen had tevoren geen concrete verwachting over hoeveel personen zouden kunnen komen. In het geval van tbc gaat het om jaarlijks enkele personen.

Beatrixoord is overigens niet te verwarren met een voormalig hotel in Haren, waar asielzoekers met corona tijdelijk konden worden opgevangen.