Kiescommissie weert Poetin-criticus Navalni

Twaalf van de dertien leden van de kiescommissie besloten Navalni uit te sluiten van verkiezingsdeelname. Eén commissielid onthield zich van stemming vanwege mogelijke belangenverstrengeling. De commissie noemde de veroordeling van Navalni in een omstreden fraudezaak als reden om de uitgesproken criticus van president Vladimir Poetin uit te sluiten.

Navalni noemde die veroordeling eerder al politiek gemotiveerd. Hij kondigde aan zich niet bij het besluit van de kiescommissie neer te leggen en in beroep te gaan. Ook riep Navalni zijn aanhangers op de stembusgang te boycotten, omdat het volgens hem niet gaat om een ’echte verkiezing’. „Alleen Poetin en door hem geselecteerde kandidaten doen mee”, stelde hij in een videoboodschap.

’Doe voor één keer wat juist is’

De oppositiepoliticus had voor de stemming tevergeefs geprobeerd de commissieleden te bewegen zijn kandidatuur toch toe te staan. „Jullie vormen een onafhankelijk orgaan. Doe voor één keer in jullie levens wat juist is”, zei hij. Aanhangers van Navalni applaudisseerden, maar de commissie was niet onder de indruk. „We hebben het over de wet en het naleven van de wet”, reageerde een van de leden.

President Poetin (65) stevent volgens peilingen overigens af op een ruime overwinning bij de presidentsverkiezing. Hij zou dan tot 2024 aan de macht kunnen blijven.