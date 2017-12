Zorgen om vermiste Duitser in Amsterdam

De politie meldt dat de 25-jarige Duitser zondag werd afgezet bij een hostel aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost. Daar heeft hij niet geslapen, maar waar hij wel heen is gegaan is de grote vraag. Zijn auto werd later met draaiende motor en openstaand portier gevonden in de Bijlmer.

Hansen spreekt geen Nederlands, heeft donker haar en loopt bovendien mank. De politie roept iedereen op die wat weet van de vermissing om zich te melden.