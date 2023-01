Premium Het beste van De Telegraaf

Marloes vindt een exotische spin in haar broccoli: historisch moment voor Naturalis

Door Cas Broxterman Kopieer naar clipboard

De steatoda paykulliana, beter bekend als valse weduwe. Ⓒ aangeleverde foto

CALLANTSOOG - Marloes Flanhardt gaat de boeken in als de eerste ’verzamelaar’ van een bijzondere spin. De valse weduwe (steatoda paykulliana) die ze ontdekte, is het eerste Nederlandse exemplaar in de collectie van onderzoeksinstituut Naturalis.