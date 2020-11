Relletjes in Washington: zwart gemaskerde figuren bij Witte Huis

De politie verrichtte een aanhouding en wist de gemoederen te bedaren. Daarna verzamelde zich een massa demonstranten die de vrijlating van de man eiste.

Er staan honderden aanhangers van de Democraat Joe Biden bij het Witte Huis die hopen ’de overwinning’ te kunnen vieren.

De menigte verzamelde zich op de ’Black Lives Matter Plaza’ in de Amerikaanse hoofdstad. De atmosfeer was feestelijk. Tientallen agenten houden de groep in de gaten. Er is een barrière neergezet om eventuele betogers weg te houden bij het Witte Huis.

Verslaggevers die proberen te filmen, worden geïntimideerd door Antifa’ers

.

Verschillende anarchistische actievoerders hebben gedreigd de stad af te sluiten als Amerika via de stembus Trump tot president kiest.

Portland

Ook in Portland staat de boel op scherp. In de stad waar al maanden rellen zijn, is ook weer een menigte verzameld. Autoriteiten vrezen dat als Trump wint, de verzamelde Antifa- en BLM-demonstranten weer gaan plunderen en brand stichten.

De avond voor de verkiezingen werd in Portland al een demonstrant opgepakt die ervan wordt verdacht brand te willen stichten in een Starbucks, zo melden lokale media. De politie heeft een foto vrijgegeven van de man: