Man zwaargewond na aanrijding, auto rijdt door

De vrouw in de auto is na het incident nog zo’n 400 meter doorgereden en kon later alsnog worden aangehouden, ter hoogte van het tankstation op de Beukenlaan, meldt RTV Utrecht.

De man zou er ernstig aan toe zijn en is met een trauma-arts met spoed naar het UMC in Utrecht zijn overgebracht, meldt een ooggetuige.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Mogelijk gaat het om een conflict in de relationele sfeer.