Nog elke dag oorlog voor Hunting Jack

Met de handen omhoog wachten bij een razzia in Amsterdam opgepakte mensen tot ze worden weggevoerd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij was tien toen de Tweede Wereldoorlog begon en knipte het overlijdensbericht van zijn favoriete visboer Geert Venema uit De Telegraaf. Met het idee ’dat dit wel eens heel belangrijk kon worden’. Bijna tachtig jaar later werkt Jack Kooistra nog iedere ochtend aan zijn archief waarin de namen van naar schatting 180.000 oorlogsslachtoffers staan. Het werk is volgens hem belangrijker dan ooit.