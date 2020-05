’Terminale man mag op laatste moment zijn vrouw in zorgcentrum niet bezoeken’

Woonzorgcentrum Rehoboth in Goes. Ⓒ Google Maps

Goes - Directeur Kees Veldboer van de Stichting Ambulance Wens Nederland is woest op de leiding van woonzorgcentrum Rehoboth in Goes. Die verbood een volgens de familie beloofde laatste ontmoeting tussen een 82-jarige bewoonster en haar op sterven liggende echtgenoot. De Wensambulance rukte daarvoor afgelopen woensdag voor niets uit. Volgens Rehoboth liggen de zaken toch wat anders.