Poetin wil buitenlands kapitaal terughalen

Het Kremlin deed zoiets ook al in 2014 toen de kapitaalvlucht enorme proporties aannam, de relatie met westerse landen verslechterde door het Oekraïne-conflict en de olieprijzen kelderden. Die amnestie-regeling eindigde in de zomer van 2016. Hoewel mensen die hun buitenlandse bezittingen eerlijk opgaven geen achterstallige belasting hoefden te betalen en ook geen straf hoefden te vrezen voor valuta-delicten, werd er weinig gebruik van gemaakt.

Poetin stelde zijn plan voor tijdens een bijeenkomst met toonaangevende Russische parlementariërs. Minister van Financiën Anton Siloeanov had vrijdag al een voorzet gegeven door te zeggen dat zijn departement, mede door de strengere sancties die Washington in augustus oplegde, herintroductie van de maatregel in 2018 overwoog voor ten minste een jaar. Een speciaal investeringsprogramma in staatsobligaties kan als hulpmiddel dienen om rijke Russen over de drempel te trekken.