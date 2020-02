Blunder over Duitsers en drijfzand

Dat meldt humoristisch taalplatform Taalvoutjes, dat ooit op Facebook begon met het inzamelen van taalgekkigheden, maar inmiddels op meer fronten actief is en een eigen website heeft.

Taalvoutjes heeft niet kunnen achterhalen waar het bord staat, maar ook geen aanwijzing kunnen vinden dat de foto gemanipuleerd is. Het bord werd uit de twintig genomineerde blunders als winnaar aangewezen door bijna een kwart van de 4000 stemmers.

Op de tweede plaats eindigde de waarschuwing dat het niet meer mogelijk is om „zonder salto” een parkeergarage te verlaten en op de derde de vermelding van het beroep leuterleidster. Een supermarkt greep net naast het brons met de aanprijzing PAASASSORTIMENT GETYPT IN HOOFDLETTERS 50% KORTING. Een tuincentrum veroverde de eervolle vijfde plaats met de reclame voor een „solar eekhoorn met verlichte eikel.” Op nummer 6 krijgen niet de Duitsers, maar de Fransen een veeg uit de pan. De gemeente Lingewaard plaatste een bord met Welkom, Welcome, Willkommen en Au revoir.

Dagelijks komen vijftig tot honderd meldingen binnen bij Taalvoutjes, een vrijwilligersorganisatie van twaalf mensen die selecteren wat leuk is voor verdere verspreiding. Taalvoutjes viert donderdag het achtjarig bestaan.