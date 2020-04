Koning in toespraak: ’Maak er het beste van’

De koning sprak het volk vanuit huis toe, omringd door koningin Máxima en hun dochters, nadat het Koninklijk Concertgebouworkest vanuit huis het Wilhelmus had gespeeld. „Natuurlijk waren we veel liever in Maastricht geweest”, refereerde de koning aan de Limburgse hoofdstad waar hij eigenlijk zijn verjaardag had moeten vieren. „Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.”

Willem-Alexander zei zich ook dit jaar te hebben verheugd op ’grote menigtes’ en Nederlanders die ’helemaal uit hun dak’ gaan, ’samen feestvierend’. „Het heeft niet zo mogen zijn.”

Dat er frustratie leeft omdat de coronamaatregelen na morgen nog nauwelijks worden versoepeld, begrijpt de koning. Ik kan me heel goed voorstellen dat velen van u gehoopt hadden op meer bewegingsvrijheid na morgen. Ook hier in huis was de teleurstelling voelbaar. Maar het coronavirus laat zich niet de les lezen. Hou dus vol, ook na deze Koningsdag.” Volhouden is volgens de koning nodig om de zorgmedewerkers hun verdiende rust te gunnen.

De koning riep mensen op om de feestdag te vieren, maar wel vanuit huis. „Hoe bijzonder dat het gelukt is op afstand om elkaar toch eenheid te vormen”, keek hij terug op de afgelopen weken. „Geniet ervan”, sloot de koning af: „Op afstand, maar samen. En: blijf gezond.”

Om 16.00 uur sluit de koning de viering van Koningsdag af door het glas te heffen tijdens de nationale toost. Op de website koningsdagthuis worden gedurende de dag allerlei initiatieven getoond. Al degene die deze website in korte tijd neer hebben gezet, wil ik heel hartelijk danken.”

Minister-president Mark Rutte heeft koning Willem-Alexander via Twitter gefeliciteerd met zijn 53e verjaardag. Hij deed tegelijkertijd een oproep aan iedereen om op Koningsdag thuis te blijven.

Alle festiviteiten rond Koningsdag zijn afgelast in verband met de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Rutte wijst erop dat ook de koning zelf zijn verjaardag dit jaar thuis viert met zijn gezin. „Het mooiste cadeau dat wij hem kunnen geven, is om dat voorbeeld te volgen”, aldus de premier.