Zalencentrum met vechtende Eritreeërs ontruimd

Dat meldt de NOS. Drie mensen werden gearresteerd voor openlijke geweldpleging: een 22-jarige Duitser, een 28-jarige inwoner van Heiloo en een 29-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast op het politiebureau voor verhoor.

Het feest in het zalencentrum liep flink uit de hand. Nadat verscheidene personen met elkaar op de vuist waren gegaan, besloot de organisator het feest te beëindigen. Mensen weigerden echter te vertrekken, waarna de politie werd ingeschakeld.

Tijdens de ontruiming van het pand keerden de bezoekers zich tegen de agenten. Er werd gegooid met flessen en stoelen. Buiten de gelegenheid keerde de menigte zich wederom tegen de agenten. Zo werden ze bekogeld met stenen. Met behulp van zo'n tachtig politiemensen werden mensen met geweld het pand uitgezet.

Een groep reisde daarna naar Amsterdam, waar ze volgens ProRail voor oponthoud zorgden voor de treinen die vanaf Zaandam vertrokken.

De politie was massaal op de been in Zaandam vannacht. Ⓒ Lorenzo Derksen

In opspraak

De vechtpartij vond vermoedelijk plaats in het Sade Center, een centrum met meerdere zalen aan de Mahoniehout in Zaandam. Het centrum ligt op een steenworp van het station van de stad.

Sade is al eerder in opspraak gekomen. Afgelopen zomer werd een vrouw bewusteloos geslagen met een stoel tijdens een nachtelijk feest in het centrum. Ze raakte ongewild betrokken bij een ruzie tussen twee vechtersbazen die bij haar in de buurt zaten.

Die vechtpartij was aanleiding voor de lokale Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) om raadsvragen te stellen over aanhoudende overlast bij het zalencentrum. „Sinds zeker 4 jaar hebben omwonenden last. De overlast bestaat uit parkeeroverlast door bezoekers, geluidsoverlast tot diep in de nacht, intimidatie van omwonenden als die er wat van zeggen tot aan de vechtpartij en de enorm onrustige situatie diezelfde ochtend.”

Volgens de partij was er op dat moment al diverse keren contact geweest met de politie en de gemeente.