Haga Lyceum daagt onderwijsinspectie

CORNELIUS HAGA LYCEUMDEN HAAG - De voorzieningenrechter in Den Haag buigt zich donderdag over de vraag of het inspectierapport over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam in strijd is met de wet. De in opspraak geraakte islamitische middelbare school wil in een kort geding een verbod afdwingen op het openbaar maken van het rapport, waarin het lyceum er niet goed van afkomt.