Haga Lyceum nodigt Wilders uit

Volgens directeur-bestuurder Söner Atasoy van de in opspraak geraakte islamitische middelbare school is de aanwezigheid van de tweedejaars leerlingen onderdeel van het educatieve programma. De eerstejaars zijn gewoon op school, zei hij voor de zitting begon.

De voorzieningenrechter in Den Haag buigt zich donderdag over de vraag of het rapport over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam in strijd is met de wet. De in opspraak geraakte islamitische middelbare school wil in een kort geding een verbod afdwingen op het openbaar maken van het rapport, waarin het lyceum er niet goed van afkomt.

De school wil dat de Inspectie van het Onderwijs het rapport intrekt en herziet. „De inhoud van dit rapport is op vele punten onjuist, onzorgvuldig, onrechtmatig en in strijd met de wet”, staat in de dagvaarding. Atasoy nodigt iedereen uit om een kijkje te nemen. „Iedereen is bij ons welkom. Niet alleen de radicalen. Laat Wilders maar langskomen.”

Volgens de veiligheidsdienst AIVD lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zouden betrokkenen in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging.

De Inspectie van het Onderwijs ziet niet wat voor „grote schade” publicatie van het rapport over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam nog kan veroorzaken. Volgens de advocaat van de inspectie heeft de in opspraak geraakte islamitische middelbare school de conclusies de afgelopen dagen zelf al via de media naar buiten gebracht.

Er is ruim inzicht geboden in het rapport en de school heeft een persconferentie gegeven, zei de raadsvrouw. Volgens haar zijn alle relevante oordelen en bevindingen van de inspectie al uitgebreid besproken in artikelen en op televisie.

