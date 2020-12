Ook op tweede kerstdag: politie zoekt overvaller in Rijswijk

De winkel aan de Haagweg werd rond 17.30 uur overvallen. Agenten hebben de winkel afgezet en met het personeel gesproken.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ook niet of een wapen is gebruikt. De politie laat alleen weten uit te zien naar een getinte man van tussen de 30 en 40 jaar oud, met een lange, zwarte jas, en bootschoenen.

„Er is nog geen verdachte aangehouden”, laat de politie weten rond 18.30 uur. „We gaan verder met het onderzoek.”