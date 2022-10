Premium Het beste van De Telegraaf

Vat vol tegenstrijdigheden Steenrijk Qatar wil vriendelijkheid tonen, ondanks dubieuze banden

TEL AVIV - Vele duizenden liepen eind vorige maand in Qatar uit voor de begrafenis van Yusuf al-Qaradawi, de belangrijkste ideoloog van de radicale Moslimbroederschap. Ook de vice-emir en tal van andere hoge Qatarese functionarissen kwamen hun laatste eer betuigen aan de man die in zijn preken de massamoord op Joden in de Tweede Wereldoorlog rechtvaardigde. De Holocaust, aldus Al-Qaradawi, was een ’straf van God’. Joden verdienen het om ’uitgeroeid’ te worden.