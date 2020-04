Raadsels rond Nederlandse coronadode in Ghana

Samuel Waterberg, die hoge posities bekleedde in de financiële wereld, stierf in Ghana op 41-jarige leeftijd, maar zijn familie zet vraagtekens bij zijn dood. Ⓒ AFP, People’s Pension Trust

Amsterdam - De Ghanese overheid weigert het lichaam vrij te geven van een Nederlander die vrijdag in het Afrikaanse land aan het coronavirus is overleden. Samuel Waterberg, die hoge posities bekleedde in de financiële wereld, stierf op 41-jarige leeftijd, maar zijn familie zet vraagtekens bij zijn dood.