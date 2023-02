Dode vrouw in woning Tilburg, onderzoek naar verdachte omstandigheden

Het stoffelijk overschot van de vrouw werd rond 20.30 uur gevonden in de woning aan de Klaverstraat. Volgens de zegsman is sprake van verdachte omstandigheden die om verder onderzoek vragen. „We willen ook richting de nabestaanden goed vaststellen waardoor ze is overleden.”

Wat die verdachte omstandigheden precies zijn, maakt de perswoordvoerder nu niet bekend. Volgens Omroep Brabant gaat het niet om de bewoonster.

Het onderzoek in de woning is inmiddels klaar. Het huis is verzegeld, voor eventueel aanvullend onderzoek. Het lichaam is overgebracht naar een mortuarium, waar het zal worden geschouwd. Besloten moet nog worden of een sectie nodig is.