Miljonair Tom Hagen als kwade genius achter ’Halloween-moord’

Anne-Elisabeth Hagen is niet meer in leven, vermoedt de politie, en haar echtgenoot is geen zielige nabestaande, maar mogelijk een dader, zegt justitie. Ⓒ ANP

OSLO - Zijn vrouw was ontvoerd. Er lag een brief in de badkamer met een eis om losgeld. In cryptocurrency. De advocaat van de familie had contact met de ontvoerders en Tom Hagen, een Noorse miljonair die met zijn echtgenote in de natuur woonde, was ontroostbaar. Maar nu hij zelf in de boeien is geslagen, zijn de kaarten opnieuw geschud.