Familielid vast om dood bejaarde vrouw (83)

Een familielid van een omgekomen vrouw is nog dezelfde nacht opgepakt, zo blijkt nu uit informatie van de politie. Ⓒ ERIK HAVERHALS

ROSMALEN - De man die vrijdag in Rosmalen is aangehouden in verband met de dood van een 83-jarige vrouw is een familielid van het slachtoffer, meldt de politie. Ze bevestigt dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen en dat de man verdacht wordt van betrokkenheid.