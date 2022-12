Demonstranten bestormen vliegveld Peru, bezetten landingsbaan

Op beelden van de Peruaanse televisie was te zien hoe demonstranten over de landingsbaan van de luchthaven liepen. Veiligheidstroepen gebruikten traangas om ze te verdrijven. Volgens lokale media raakten vier mensen gewond. Ook in Lima braken rellen uit. Een justitiegebouw en radio- en televisiestations werden aangevallen. Een melkfabriek in Arequipa werd bezet.

Arequipa ligt in het zuiden van het land en is samen met Apurímac en Ica een van de regio’s waarvoor minister van Binnenlandse Zaken César Cervantes de noodtoestand heeft uitgeroepen. Er vielen doden en gewonden bij protesten en botsingen met veiligheidstroepen.

De ombudsvrouw voor de mensenrechten, Eliana Revollar, sprak maandag over zeven doden in twee dagen tijd, onder wie twee minderjarigen. Alle slachtoffers stierven door geweerschoten. Er zijn 32 demonstranten gewond geraakt en 24 politieagenten liepen verwondingen op, aldus Revollar. „De situatie in het land is erg gespannen.”

In het hele land zijn protesten uitgebroken nadat Castillo werd afgezet en opgepakt en vervangen door Dina Boluarte. Zij was vicepresident onder Castillo en werd vorige week de eerste vrouwelijke president van Peru. Boluarte werd beëdigd nadat haar voorganger was ontslagen door het Congres. Castillo werd kort na zijn afzetting opgepakt omdat hij probeerde het parlement te ontbinden in een poging een afzettingsprocedure te voorkomen. De politicus lag onder vuur vanwege beschuldigingen van corruptie.