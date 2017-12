Trein rijdt over surfplank

Op het spoor tussen Culemborg en Houten was een surfplank geplaatst. Na de aanrijding was daar weinig van over.

„Die hadden we nog niet eerder gezien op het spoor”, schrijft treinverkeersleiding ProRail op Twitter.

’Not amused’

Machinist Edwin, niet de machinist van de trein die over de surfplank reed, kwam ter plekke om de resten van het spoor te rapen. „De machinist van de intercity zal een aardig schrikmomentje gehad hebben”, zegt hij. „De politie was net als ons not amused.”

Wie de surfplank op het spoor heeft gelegd is niet duidelijk.