Duikinstructeur overleden na ongeluk in Amstelveens zwembad

Kopieer naar clipboard

Ⓒ VLN Nieuws

Amstelveen - Een duikinstructeur is overleden na een ongeluk in het Amstelveense zwembad De Meerkamp. Het ongeluk vond vroeg in de ochtend plaats, maar hoe de duikinstructeur zwaar gewond raakte is onduidelijk. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. De duikinstructeur kwam uit Amsterdam.