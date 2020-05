WHO slaat terug na kritiek: we waarschuwden op tijd

„Op 30 januari riepen we een internationale gezondheidsnoodtoestand uit”, aldus de voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO. „Op dat moment waren er 82 geregistreerde besmettingen buiten China en nog geen doden. Alle landen hadden dus genoeg tijd om zich voor te bereiden op het coronavirus.”

De WHO verklaarde op 11 maart dat het coronavirus een pandemie is. Die situatie is nog ongewijzigd, zei Tedros vrijdag.

Tedros zei dat de WHO ook nog steeds samenwerkt met de VS, hoewel het land besloot niets meer bij te dragen aan de WHO. „We werken nauw samen en staan constant in contact met elkaar.”