Chemicaliën voor drugs gevonden bij inval bedrijventerrein Arnhem

Het team trof dinsdag chemicaliën aan die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische of harddrugs. Die vondst leidde tot een aanhouding van een Arnhemmer. In de woning in Arnhem-Zuid waar de verdachte verbleef, werden ook goederen aangetroffen die vermoedelijk bedoeld zijn voor de productie van soortgelijke drugs. Tijdens de actie op het bedrijventerrein stuitte het team ook op een grote hoeveelheid lachgas, een gestolen auto, gestolen auto-onderdelen en illegale erectiepillen. De Belastingdienst vorderde ook een openstaand bedrag van 53.000 euro. Het interventieteam is nog bezig met diverse onderzoeken.

De Arnhemse burgemeester Marcouch: „Criminelen profiteren van locaties waar zij zich onbespied wanen. Willen wij hen af, dan moeten we ze de voet dwars zetten met acties als deze op bedrijventerreinen.' Daarom is vandaag het Arnhemse interventieteam gestart. Het team bestaat uit de Politie, Openbaar Ministerie, RIEC Oost-Nederland en gemeente Arnhem. Het team werkt nauw samen met andere overheidspartners zoals de Belastingdienst, Douane, Liander en ODRA. Ook ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) ondersteunen het interventieteam. Met de actie wil het interventieteam ook een beeld krijgen wat voor een soort bedrijven zijn gevestigd op het bedrijventerrein en of deze bedrijven zich houden aan de afgegeven vergunningen en wettelijke bepalingen.

De actie was de eerste uit een lange reeks. "Tegenover georganiseerde misdaad hebben wij deze breed georganiseerde misdaadbestrijding hard nodig. De georganiseerde criminaliteit probeert de bovenwereld mee te sleuren met fout geld, intimidaties, chantage en bedreigingen. Dat is gevaarlijk en ondermijnt een eerlijke samenleving met faire handel en horeca. Daarom willen we het uitbannen”, aldus burgemeester Marcouch.