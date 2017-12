Volle bak bij kersvers driesterrenrestaurant

1 / 2 1 / 2 Kok Jannis Brevet en zijn vrouw Claudia in restaurant Inter Scaldes. Ⓒ ANP

Kruiningen - Volle bak was het gisteravond in Nederlands kersverse driesterrenrestaurant Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen. „Het was hartstikke gezellig”, vertelde de trotse chef-kok en eigenaar Jannis Brevet, wiens etablissement twee weken geleden in Amsterdam als derde restaurant in ons land een derde Michelinster kreeg uitgereikt.