Auto van gedode Tilburgse (58) gevonden

TILBURG - UPDATE 15.52 uur - De auto van de 58-jarige Tilburgse vrouw die zaterdagavond dood werd aangetroffen in de Hoogvensestraat in haar woonplaats, is gevonden. Een agent ontdekte de wagen dinsdagochtend in de Bachlaan. De laan ligt 5 kilometer van de plek waar het lichaam van de vrouw werd gevonden. Het is niet duidelijk waarom de auto daar stond.