Ook kerstviering voor Nederlandse militairen op missie

In de ’Lion’s Rock’ op ’Dutch Mountain’, een militaire basis in Mazar-e-Sharif in Afghanistan en op de vliegbasis in het Midden-Oosten woonde de Commandant der Strijdkrachten (CDS) met zijn delegatie aan het eind van de middag een kerstviering bij. „Ons bijzondere werk gaat gewoon door en ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie professionele en niet aflatende inzet om de wereld een beetje veiliger te maken”, zei luitenant-admiraal Rob Bauer tijdens zijn bliksembezoek aan de militairen in Mazar-e-Sharif.

De Commandant der Strijdkrachten was aanwezig bij de kerstviering in Afghanistan. Ⓒ Ministerie van Defensie

Ook in Rukla in Litouwen heeft de kerstsfeer de basis bereikt. Een avond pannenkoeken bakken en een heuze kerstmarkt, zorgen er voor dat de militairen ver van huis tóch een goede kerst hebben.

Kerstviering in Litouwen. Ⓒ Ministerie van Defensie.

De Nederlandse militairen op Kamp Castor in Gao (Mali) hebben Kerstmis ook op een gepaste wijze gevierd. Waar operationeel mogelijk was er ruimte voor de militairen om te ontspannen, met elkaar of alleen. Op kerstavond kregen zij een uitgebreid kerstdiner aangeboden, uitstekend verzorgd door de cateraars van het kamp. In de eetzaal van Kamp Castor was een ‘Missing Man Table’ ingericht, een internationaal militair gebruik om vermiste en gesneuvelde collega’s te gedenken tijdens feestelijke evenementen.

Voorgaand aan de kerst wordt samen met de Duitse militairen een kerstmarkt georganiseerd met diverse spelletjes op camp Castor te Mali. Ⓒ Ministerie van Defensie