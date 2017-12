Drie jaar cel na ’vertaalfout’

Laura Plummer zei per ongeluk ’ja’ op de vraag of ze de pijnstillers het land expres had binnengesmokkeld om te verkopen, terwijl haar verdediging juist was gebouwd rond een ontkenning op die vraag.

De winkelbediende had nietsvermoedend 290 tabletten Tramadol meegenomen voor haar Egyptische man die gekweld wordt door rugpijn.

Op de luchthaven werd ze als ’drugssmokkelaar’ opgepakt. Tramadol is in Egypte illegaal. In Engeland is het vrij verkrijgbaar.Tegen Laura’s familie werd gezegd dat ze de doodstraf riskeerde.

Zwarte markt

Haar raadsman Mohamed Osman dacht Plummer vrij te krijgen omdat ze tweemaal zo veel had betaald voor haar ticket als de pillen ooit zouden opleveren op de zwarte markt. Dat zou aantonen dat ze geen smokkelaar is.

Hij rekende echter buiten Laura die voor de rechter plots omdat ze de tolk niet goed begreep bekende dat ze de pillen illegaal het land in wilde brengen. Op het moment dat ze door had dat ze de handel had toegegeven, stortte Laura uit Hull in voor de rechter.

De moeder van Laura heeft al eerder tegen Engelse media gezegd dat haar dochter heel open was welke pillen ze mee zou nemen naar Egypte. De vrouw wordt door haar eigen familie als ’naïef’ omschreven.

Een hel

Plummer dacht dan ook eerst dat er een grap met haar werd uitgehaald toen de douane haar arresteerde.

Laura heeft tegen The Sun al eerder verteld dat ze in de cel ’door een hel’ gaat. Ze leeft met 25 vrouwen in een ruimte zonder bedden.