’Tientallen miljoenen sneltests verzamelen stof in de opslag’

Dat schrijft Trouw. Het aantal voorradige sneltests groeit rap: wekelijks komen er miljoenen tests binnen, blijkt uit rondgang die krant. Maar zo massaal als ze worden gekocht, worden sneltests nog niet gebruikt.

De tests moeten volgens de ministeries van VWS en onderwijs ’zorgvuldig’ worden ingezet. Daarom zijn er eerst testpilots op allerlei scholen. De resultaten hiervan laten in de meeste gevallen nog maanden op zich wachten.

Onderwijsbonden maken zich al langer hard voor het versneld testen op scholen. De bonden reageren als door een wesp gestoken als ze horen dat de sneltests in groten getale in een pakhuis liggen. „We hebben al eerder gezegd dat we door het kabinet aan het lijntje worden gehouden. We moeten testen om het onderwijs veilig te houden. Als sneltests voorhanden zijn, is het helemaal ongelofelijk dat het niet gebeurt”, aldus CNV Onderwijs.