Kremlin: onderzoek oproep verkiezingsboycot

Navalni riep maandag op tot een boycot van de verkiezingen van 18 maart nadat de centrale verkiezingscommissie van Rusland had bepaald dat hij niet mag meedoen omdat hem een voorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd. „De roep om een boycot vereist nauwgezet onderzoek, om te zien of ze wel of niet voldoet aan de wet”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dinsdag.

Peskov weigerde commentaar te geven op de beslissing van de verkiezingscommissie en sprak aantijgingen tegen dat de presidentsverkiezing een farce zou zijn zonder Navalni. „Het feit dat een van de zogenaamde kandidaten niet deelneemt, heeft geen invloed op de legitimiteit van de verkiezingen”, zei Peskov.