crisis Oekraïne ’Alles en iedereen kan worden gekocht’ Russische miljardairs in Londen lijken onaantastbaar

Door Joost van Mierlo

De uit Oezbekistan afkomstige zakenman Alisher Usmanov schudt Poetin de hand. Ⓒ EPA

Nu het over sancties richting Rusland gaat wordt al snel gekeken naar het Verenigd Koninkrijk. Londen is in de afgelopen decennia een pleisterplaats geworden voor rijke Russische miljardairs. Een flink deel van hen heeft hechte banden met de Russische president Vladimir Poetin. Het leverde Londen de bijnaam Londongrad, of Moskou aan de Theems, op.