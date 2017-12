Uitbuiken op de meubelboulevard

„Ik ben meegesleurd door mijn vriendin”, zegt een man achter een buggy verontschuldigend. Het stel is op weg naar woonboulevard Villa Arena in Amsterdam. Met een knipoog: „Ik moet mee, maar ik wil liever lekker met cadeautjes onder de kerstboom zitten.”

Even verderop loopt een moeder met haar dochter, arm in arm. Voor hen is de woonboulevard een standaarduitje op Tweede Kerstdag. „We gaan altijd. Ieder jaar naar een andere.” Maandag hebben ze al uitgebreid kerst gevierd. „De hele familie bij elkaar. Cadeautjes en gourmetten. En nu uit winkelen.”

De dames zijn niet op zoek naar iets speciaals. „We gaan voor de gezelligheid. En je weet nooit wat je tegenkomt. We hopen in ieder geval een lekkere bak koffie te scoren.”

Drukte op de weg

De Verkeersinformatiedienst (VID) meldde dinsdagochtend ongeveer 100 kilometer file te verwachten op Tweede Kerstdag onder meer door verkeer op weg naar de woonboulevards. „Doordat de economie in de lift zit en het consumentenvertrouwen hoog is, is de kooplust toegenomen en dit zal zich vertalen in drukte op de weg”, aldus de dienst. De verkeersdrukte is rond het middaguur begonnen en zal tot etenstijd aanhouden.

In Villa Arena zitten Sting Goede en Ivory van Leeuwen uit Landsmeer aan een broodje beenham. Wiens idee het was om op meubeljacht te gaan? „Van hem”, zegt Ivory. Het is voor hen vooral een praktisch bezoekje. „We hebben een gezamenlijk doel: een nieuwe bank.” En ze zijn er ’even uit’. Vanavond schuiven ze weer aan voor het tweede kerstdiner.

„Het aantal bezoekers valt me tegen”, zegt een verkoopster van een woonwinkel rond lunchtijd als ze een broodje besteld bij de koffiebar. De jongen achter de balie stelt haar gerust: „Het komt altijd wat later op gang. Mensen zitten eerst uitgebreid aan het kerstontbijt.”