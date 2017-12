Sneeuwstorm blaast rokende vrouw van balkon

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

MOSKOU - Een zeventigjarige vrouw is op het Russische eiland Sachalin van haar balkon geblazen toen ze even een sigaret stond te roken. De rookster viel vier etages naar beneden en belandde tot haar geluk in een enorme berg sneeuw. Zo overleefde ze de val.