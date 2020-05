Enorm crystal-meth lab in Gelderse schuur, straatwaarde drugs 10 miljoen euro

Ⓒ News United / 112 Achterhoek-nieuws

ACHTER-DREMPT - In het Gelderse dorp Achter-Drempt (gemeente Bronckhorst) is een volgens de politie enorm crystal meth-lab aangetroffen. In de schuur bij een boerderij aan de Zomerweg lag een hoeveelheid crystal meth, en afgeleiden van dit verdovende middel, met een handelswaarde van naar schatting 10 miljoen euro.