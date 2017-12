Augustus: Eierschandaal en Oranje Leeuwinnen

Golden Girls

We hebben een nieuwe lievelingsploeg: de Oranje Leeuwinnen. Onder aanvoering van coach Sarina Wiegman knokt de outsider zich in eigen land naar de Europese titel. Vóór erkende toplanden als Noorwegen, Zweden, Duitsland en Engeland. En vóór Denemarken dat in een bloedstollende finale met 4-2 wordt verslagen. Dankzij de nieuwe idolen van ons land: spits Vivianne Miedema, middenveldster Sherida Spitse, rechtsbuiten Shanice van de Sanden en de beste voetbalster van de wereld: Lieke Martens. Lees meer

Heibel om Jesse

Is de documentaire Jesse over de lijsttrekker van GroenLinks Jesse Klaver nu journalistiek of propaganda? Bnn Vara houdt het lang op het eerste, ook al is de film gemaakt door de ‘beeldvoerder’ van Klaver. Uiteindelijk wordt de documentaire niet op het publieke net uitgezonden, maar beleeft de film haar première in theater Carré. Lees meer

Dennis wordt royalty

Nog niet zo lang geleden droomde Dennis Verbaas uit Lisse van een carrière als profvoetballer, maar dat zat er niet in. Fotomodel dan maar, in Maleisië. Daar ontmoet hij de lokale schone Aminah en hij wordt verliefd op deze bijzondere vrouw. Hoe bijzonder? Nou, voluit heet ze Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandriah en ze is de dochter van de sultan van Johor. En nu is Dennis de schoonzoon van de sultan van Johor. En hij heet nu vanaf nu Dennis Muhammad Abdullah. Lees meer

Dodenrit in Barcelona

Las Ramblas is wereldberoemd. De boulevard in Barcelona trekt dagelijks drommen toeristen. En op die toeristen hebben Younes Abouyaaqoub en zijn trawanten het gemunt. Met een bestelbus wordt tot een derde va de totale lengte van de laan doorgeploegd, toeristen als ledenpoppen omverkegelend. Het gezicht van de terreurdaad wordt de zevenjarige Julian, die na de aanslag vermist is geraakt. Na een paar dagen blijkt hij te zijn overleden, samen met nog twaalf anderen. Lees meer

Wat is er gebeurd met Kim Wall?

Nee, Peter Madsen heeft de Zweedse journaliste Kim Wall niet vermoord. Zegt hij. Wel is zij bij hem aan boord van zijn zelfgebouwde onderzeeër UC3 gestapt voor een interview. En ja, hij heeft haar lichaam in stukken gezaagd en in gedumpt. Zegt hij. Maar nee, hij heeft haar niet vermoord. Hoe haar later teruggevonden lichaam 15 messteken heeft kunnen oplopen, kan hij niet verklaren. Zegt hij. Lees meer

Pluimvee in nood

De bloedluis is de vijand van iedere pluimveehouder. Irritante, lastig uit te roeien parasieten zijn het. Lastig uit te roeien, maar niet voor het bedrijf Chickfriend, dat wonderbaarlijke resultaten boekt in de strijd tegen de luis. Als blijkt dat die resultaten worden geboekt dankzij het verboden middel fipronil, is de boot aan. Stallen gaan dicht, kippen worden geruimd, consumenten gewaarschuwd even geen eieren te eten. Dat laatste is overigens wat voorbarig. Fipronil is pas schadelijk voor de gezondheid in heel hoge doses. Lees meer

Harvey in Amerika

Nooit eerder hadden de Verenigde Staten zoveel wateroverlast ten gevolge van een orkaan. Harvey komt langs en maakt zelfs nog meer brokken dat Katrina ooit deed. Lees meer

