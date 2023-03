Biden geeft geheime informatie over oorsprong coronavirus vrij

Biden zegt dat hij de inlichtingendiensten in het eerste jaar van zijn presidentschap opdracht heeft gegeven om „alle beschikbare middelen te gebruiken om de oorsprong van covid-19 te achterhalen” en dat dit werk nog steeds doorgaat. De regering blijft volgens Biden geheime informatie beoordelen over de oorsprong van het virus en „het potentiële verband” met het virologie-instituut in Wuhan, dat centraal staat in de theorie dat het virus uit een laboratorium komt.

Het coronavirus dat covid-19 veroorzaakt dook eind 2019 voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan. In de maanden daarna verspreidde het zich over de rest van de wereld, met vele doden en zware lockdowns tot gevolg. Over de oorsprong is nog altijd weinig bekend. Dat komt doordat er in China beperkt onderzoek kon worden gedaan. Het is volgens Biden van belang om de oorsprong te achterhalen zodat pandemieën in de toekomst beter kunnen worden voorkomen.